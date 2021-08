Inter, due colpi subito. Ora la giusta riflessione

L’Inter ha completato due operazioni molto importanti, garantendo a Simone Inzaghi prima Dzeko per l’attacco e poi Dumfries per la fascia destra. Esattamente gli affari che il club nerazzurro aveva intenzione di chiudere in pochi giorni, proprio per dimenticare l’addio a Lukaku passato al Chelsea. E ora? Ci sarà una breve pausa di riflessione, normale a due settimane abbondanti dalla conclusione del mercato. L’Inter ha una strategia in testa, quella di continuare a coltivare una speranza di poter arrivare a Duvan Zapata, ma deve aspettare che l’Atalanta trovi un sostituto. E fino a quando ci sarà questa possibilità, il club nerazzurro resterà in attesa. Correa oggi è un’alternativa, tutti gli altri nomi rappresentano al momento non una priorità. Eventuali sorprese? Nulla escludiamo, però oggi il quadro è questo. Il fine settimana potrebbe consentire a Pinamonti di sciogliere le ultime riserve e accettare il trasferimento all’Empoli che lo aspetta a braccia aperte. La vicenda Nandez è chiara: l’uruguaiano non è stato convocato per la Coppa Italia, vuole l’Inter a ogni costo, è un’operazione da valutare con calma, resterà aperta a patto che prima il Cagliari trovi sostituti. Almeno un paio, visto che Rog si è gravemente infortunato e Nainggolan ha deciso di accettare il corteggiamento dell’Anversa.

Foto: Instagram personale Zapata