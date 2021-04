Inter, dopo sei mesi Sensi torna titolare. La marcia in più per il finale di stagione

Dopo essere ritornato tra i titolari con la maglia azzurra dell’Italia nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Bulgaria, finalmente Stefano Sensi torna in campo dal 1’minuto anche con la maglia nerazzurra. Per sostituire lo squalificato Nicolò Barella, Conte ha scelto di puntare sull’ex Sassuolo per la gara delle 12.30 contro il Cagliari. Il centrocampista, già rientrato a pieno regime nella sfida contro il Sassuolo, torna così titolare dopo oltre 6 mesi dall’ultima volta. Era la 2° giornata di Serie A, Benevento-Inter. Sembra passata un’eternità.

Foto: Twitter Inter