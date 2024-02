Inter, domani gli esami per Thuram. L’obiettivo è recuperarlo per il ritorno con l’Atletico

Nella serata vittoriosa dell’Inter contro l’Atletico in Champions, l’unico neo è l’infortunio all’adduttore che ha fermato Marcus Thuram, uscito nel corso dell’intervallo della gara. Nella giornata di domani, Thuram si sottoporrà agli esami strumentali e a quel punto si capirà se vi è stata lesione muscolare e nel caso di quale entità. La speranza dell’Inter, è di averlo a disposizione per la gara di ritorno contro i Colchoneros, in programma il prossimo 13 marzo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Foto: twitter Inter