Djorkaeff: “L’Inter può riconfermarsi. Thuram è nel posto giusto”

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, compare un’intervista a Youri Djorkaeff. L’ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della stagione dei nerazzurri, che potrebbe regalare nuove soddisfazioni in patria e sogni di gloria in Champions League. Il campione francese vira poi sul suo connazionale Thuram, protagonista di un incredibile avvio di stagione, e dice la sua sul tema Pallone d’oro, per lui riconoscenza non particolarmente fondamentale per la carriera di un calciatore.

Sull’Inter: “Penso che possa lottare nuovamente per lo scudetto, e può ancora migliorarsi anche in Champions League. Lo ha dimostrato nelle ultime stagioni di potersi ritagliare un posto anche nell’Europa che conta, magari sfruttando la nuova formula della competizione”.

Thuram: “Marcus non mi ha sorpreso, perché lo conosco bene e conosco bene pure la società. L’Inter è il posto giusto per lui. Giocare a San Siro ti fa crescere e sentire la fiducia per segnare. Marcus oggi si trova nel ruolo dell’attaccante che deve sempre fare gol. Magari è una situazione po’ nuova per lui, ma deve abituarsi e lo sta facendo nel modo giusto, trasmettendo gioia di giocare e voglia di lottare”.

Il Pallone d’oro: “In realtà, il Pallone d’oro non mi interessa più di tanto. Anzi, non lo trovo neanche così importante per un giocatore. L’importante è vincere la Coppa del Mondo, la Champions League, gli scudetti. Sapere chi è più forte o no è una cosa estemporanea. Sono contento per chi lo vince, ma posso dire che ho giocato con vari Palloni d’oro, da Weah a Ronaldo a Zidane e tutti mi dicevano la stessa cosa: che il Pallone d’oro non gli cambiava la vita. Era una parentesi in una stagione e nient’altro”.

Foto: X Inter