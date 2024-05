Inter, Dimarco torna ad allenarsi in gruppo. Terapie per Acerbi

L’Inter prepara la prossima gara da giocare in campionato, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con Simone Inzaghi che, nell’allenamento odierno ha ritrovato alcuni dei suoi titolari. Federico Dimarco ha recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo negli ultimi giorni. Filtra ottimismo anche per l’estremo difensore Yann Sommer, il quale dovrebbe riuscire a guarire dallo stato influenzale in tempo per il match con i neroverdi. L’unico a non essersi allenato oggi ad Appiano Gentile è stato Francesco Acerbi, ancora alle prese con le terapie per contrastare la pubalgia.

Foto: Instagram Inter