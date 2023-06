Inter, Di Marco non parte per Torino con la squadra

Simone Inzaghi ha deciso di concedere un turno di riposo all’esterno italiano in vista della finale di Champions League di sabato 10 giugno. Per Di Marco dunque non c’è nessun problema a livello fisico. Insieme a lui sono rimasti a Milano anche Correa e Mkhitarian. Per Inzaghi in ogni caso si prospetta un grosso turnover nella sfida contro il Torino in modo tale che la squadra sia poi pronta alla finale di settimana prossima.

Foto: Instagram Inter