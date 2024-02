Inter devastante e +10 sulla Juve: poker alla Salernitana con Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic

Inter devastante che non conosce freni, non si fa distrarre dalla gara di Champions e annienta la Salernitana 4-0. Primo tempo devastante dei nerazzurri. Pratica chiusa praticamente in un tempo, anzi, anche prima, con un dominio straordinario contro i campani, domostrando tutta la differenza tra la prima e l’ultima in classifica. Dati eloquenti, 19 tiri, di cui 12 in porta dell’Inter, contro gli zero dei granata.

Inter subito devastante, dopo 2 minuti, palo di Thuram, che si mangia, a dir la verità, un gol clamoroso. Poco dopo, traversa di Barella. Il gol è nell’aria e arriva al 17′ con Thuram, immediato il raddoppio al 19′ con Lautaro Martinez. Game set match, con la Salernitana che perde anche Boateng per infortunio, entra Maggiore al suo posto.

L’Inter continua l’assalto, e al 40′ trova il 3-0, palla di Barella nel mezzo, Ochoa imperfetto, arriva Dumfries a ribadire in rete il 3-0 dell’Inter, un risultato anche stretto per i nerazzurri.

Nella ripresa, sostanziale gestione dell’Inter, con Inzaghi che fa diversi cambi pensando già alla Champions, come è giusto che sia. Alcune chance per il poker con Calhanoglu, Arnautovic (subentrato nella ripresa), segna ma il gol viene annullato. Al 90′, arriva il poker dell’austriaco per il 4-0 finale. Inter che sale a 63 punti, a +1 sulla Juve. Salernitana sempre più ultima a 13 punti.

