Inter: da Dembelé a Malcom passando per Nico Gonzalez. Le ultime

Dopo aver piazzato i colpi Asamoah, De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez, l’Inter vuole regalare a Spalletti altri rinforzi di qualità. Con William Carvalho a un passo dal Betis – come annunciato da fonti spagnole – la priorità per il centrocampo nerazzurro resta sempre Moussa Dembelé. Bisogna aspettare la chiusura del mercato cinese (tra dieci giorni), ma l’intenzione dell’Inter è quella di convincere lo specialista belga a rinviare di un paio d’anni la partenza in Oriente. Si continua a lavorare, anche grazie alla sponda di Nainggolan, grande amico di Dembelé, per poi trovare l’accordo con il Tottenham a un anno dalla scadenza del contratto. Capitolo Malcom: l’esterno offensivo brasiliano è il chiodo fisso dell’Inter, il prestito molto oneroso con diritto di riscatto (che equivale quasi ad un obbligo) può sbloccare l’operazione, ecco perché i nerazzurri aspettano con fiducia l’ultima e definitiva apertura del Bordeaux prima di programmare le visite. Per Nico Gonzalez (operazione in sinergia con il Cagliari) si sta andando avanti con fiducia, l’attaccante classe ’98 in uscita dall’Argentinos Juniors si è quasi convinto ad accettare la destinazione rossoblù, sapendo che l’Inter resta sulla sfondo per il futuro.