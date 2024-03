Inter, decima vittoria di fila in campionato e seconda stella a un passo

L’Inter di Simone Inzaghi non vuole più fermarsi. Grazie alla vittoria al Dall’Ara contro il Bologna per 0-1, nel giorno del 116esimo compleanno del club, i nerazzurri hanno inanellato la decima vittoria consecutiva in campionato, la tredicesima contando tutte le competizioni. Numeri da urlo, che hanno permesso alla formazione meneghina di mantenere un vantaggio di 18 lunghezze sulla Juventus, in attesa dalla sfida di Torino con l’Atalanta. Il ventesimo Scudetto e la seconda stella sono dunque ormai a un passo. Alla luce dei 75 punti in classifica e delle 10 giornate restanti, l’Inter potrebbe inoltre superare il record stabilito dalla Vecchia Signora con Antonio Conte nella stagione 2013/14: 102.

Foto: Twitter F.C. Inter