Inter, De Vrij torna in gruppo. E’ a disposizione per la sfida al Real

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del match contro il Real Madrid. Dopo il forfait di Correa, infortunatosi durante la gara con la Roma, l’allenatore nerazzurro, ritroverà Stefan De Vrij per la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid: le ultime ore saranno decisive per capire se l’olandese potrà giocare dal primo minuto o meno.

Il giocatore si era infortunato in Nazionale tre settimane fa, ma ora sembra essere pronto a tornare.

Foto: Twitter Inter