Inter, de Vrij ha smaltito l’infortunio, Inzaghi prova Correa. Le ultime da Appiano Gentile

L’Inter si è ritrovata dopo la vittoria del derby d’Italia contro la Juventus.

Come riporta il sito ufficiale del club, i nerazzurri hanno svolto una sessione video per rivedere gli errori di giocata e posizionamento commessi contro la Juventus, che ha preceduto oggi la seduta sul campo. Simone Inzaghi si è ancora complimentato con la squadra per la vittoria, ma la testa è già sul Verona. de Vrij è rientrato in gruppo, ha smaltito completamente l’infortunio. Inzaghi ha provato Correa in attacco in vista del Verona, in coppia con Dzeko, vista la squalifica di Lautaro.