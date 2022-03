Inter, de Vrij e Brozovic ancora a parte. Ma c’è ottimismo per recuperarli contro la Juve

L‘Inter ha ripreso gli allenamenti oggi per preparate il derby d’Italia contro la Juventus. In attesa dei rientri dei vari nazionali, impegnati quest’oggi nelle ultime gare delle qualificazioni o amichevoli, Simone Inzaghi ha lavorato sul gruppo a disposizione, seduta personalizzata per Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Ma c’è ottimismo per un loro recupero per la gara contro la Juventus. Entro il week end si riaggregheranno in gruppo e Inzaghi li valuta entrambi come titolari in vista della Juventus. Il tecnico nerazzurro riavrà la squadra al completo soltanto venerdì con i vari rientri dei nazionali.