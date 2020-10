Inter, Darmian supera le visite mediche ed arriva in sede. Ora firma e annuncio

Matteo Darmian ha superato le visite mediche sostenute in giornata. Intorno alle 17 è entrato nella sede dell’Inter per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni. Marotta ha mantenuto così la parola data al terzino un anno fa quando accettò la destinazione Parma.

Foto: Twitter Parma