Inter, dal 18 Maggio inizia la campagna abbonamenti della nuova stagione

L’Inter di Inzaghi archiviata la vittoria in coppa italia contro la Juventus, si proietta alla sfida di domenica sera contro il Cagliari decisiva per la lotta scudetto. Il club nerazzurro guarda anche alla prossima stagione e il 18 Maggio alle ore 14 comincerà la campagna abbonamenti per la nuova stagione, come riporta il comunicato dell’Inter che recita quanto segue: “L’ultima campagna abbonamenti si è chiusa anticipatamente con il sold-out di tutti i posti disponibili per l’abbonamento stagionale; quindi, essendo confermato il tetto alla disponibilità di tessere, è importante acquistare durante la fase dedicata il proprio posto per essere certi di avere accesso a San Siro per tutte le partite casalinghe della prossima stagione, oltre alla prevendita per le sfide della UEFA Champions League e di Coppa Italia”

Foto: Twitter Inter