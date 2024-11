Inter, da valutare Calhanoglu. Uscito per infortunio durante Turchia-Galles. La conferma di Montella

La Turchia di Vincenzo Montella impatta 0-0 contro il Galles nella gara di Nations League di questo pomeriggio. Turchia che ha visto uscire anche l’interista Hakan Calhanoglu. Il giocatore ha lasciato il campo per un problema fisico da valutare, come ha confermato il CT Vincenzo Montella.

Queste le sue parole: “Il calcio moderno è così, non c’è bisogno di trovare scuse. Faremo il massimo con i giocatori che abbiamo. Con un ritmo così intenso è normale, faremo del nostro meglio. È davvero difficile togliere Hakan dal campo. Non lo vorresti togliere in nessuna squadra al mondo. E’ un giocatore dominante. C’è stato un infortunio. Per questo lo abbiamo tolto”.

Sulla partita: “Mi congratulo con i nostri giocatori. Abbiamo dominato la partita dall’inizio alla fine, abbiamo avuto tante occasioni, ne abbiamo concessi pochissimi, ma non è successo. Ci concentreremo sulla vittoria della prossima partita. Dobbiamo analizzare la partita, fare analisi fisiche e mentali. Poi metteremo in campo i nostri migliori giocatori. Dopo una partita del genere eravamo ancora più orgogliosi dei nostri giocatori, di cui eravamo già orgogliosi”.

Foto: Instagram Inter