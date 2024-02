Inter da record in trasferta. Da inizio 2023 i nerazzurri hanno vinto 16 partite lontano da San Siro

Collezione di record in questa stagione per l’Inter. In seguito alla roboante vittoria di Lecce non ci sono solo da registrare i 101 gol in Serie a di Lautaro e le 20 trasferte consecutive in cui la squadra è andata a segno. Secondo quanto riportato da OptaPaolo, società che si occupa di elaborare statistiche sul calcio, da inizio 2023 ad oggi i nerazzurri hanno centrato ben 16 successi lontano da San Siro. Nei principali campionati europei nessuna squadra ne ha ottenute di più, ad eccezione del Manchester City in Premier League.

Foto: sito ufficiale Inter