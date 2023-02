Joaquin Correa, attaccante argentino dell’Inter, salterà il derby contro il Milan in programma domani alle 20:45 a San Siro. L’ex Lazio ha rimediato un risentimento muscolare che lo mette ko e non lo fa essere a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico avrà un’arma in meno su cui poter usufruire a partita in corso, il classe ’94 avrebbe cominciato la partita dalla panchina.

Foto: Inter Instagram