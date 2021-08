Inizia l’avventura milanese di Joaquin Correa che è appena sbarcato in aeroporto a Linate ed è pronto a vestire la maglia dell’Inter.

Per l’argentino, ora, visite mediche all’Humanitas e ideoneità sportiva al Coni e poi l’annuncio. Tutto molto rapido in modo da mettere a disposizione di Inzaghi il calciatore il prima possibile magari già per la gara di Verona della seconda di campionato.