Inter, ieri 45 minuti per Correa e zero tiri in porta

Nella notte in cui poteva tutto cambiare, e dove si poteva dare una svolta alla sua esperienza in nerazzurro, Joaquin Correa ha deluso nuovamente. L’argentino infatti ieri è sceso in campo dal primo minuto, nel match di campionato contro l’Empoli. Il risultato? 45 minuti e nessun tiro in porta. Correa è sbarcato a Milano dalla Lazio con un curriculum non certo da bomber: 30 reti in 117 presenze in biancoceleste. I numeri di Joaquin da quando veste la maglia dell’Inter sono da shock: 9 gol in 59 gare, numeri dunque non molto affidabili. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

Foto: Inter Instagram