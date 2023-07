Inter, contro il PSG verrà presentata la seconda maglia per la stagione 2023/24

Tramite il proprio sito web, l’Inter ha reso nota quale sarà la sua seconda maglia per la stagione 2023/24. La suddetta maglia sarà presentata nell’amichevole contro il PSG. La divisa ha il tradizionale bianco da trasferta, a cui è stata aggiunta una banda obliqua nerazzurra è una variazione grafica allo sponsor (che è Paramount+). A fare da testimonial, per la squadra maschile, c’erano Bastoni, Calhanoglu e Dimarco, mentre Alborghetti, Robustellini e Thorgersen hanno fatto da testimonial per la squadra femminile.

Foto: sito Inter