Inter, consolazione Dimarco: è il secondo difensore dal 2010 a segnare nella fase a eliminazione diretta di Champions

La prima sconfitta del 2024 costa cara all’Inter. La formazione di Inzaghi esce dalla Champions League con più di un rimpianto dopo essere stata eliminato ai rigori dall’Atletico Madrid. Una serata negativa, dunque, per tanti punti di vista, ma che ha riservato anche un momento di gioia a un calciatore nerazzurro. È Federico Dimarco, autore del primo gol per i meneghini. Secondo quanto riportato da OptaPaolo, società che si occupa di statistiche sul calcio, il classe ’96 è il 2° difensore dell’Inter a segnare nella fase a eliminazione diretta in Champions League, dopo Maicon in semifinale contro il Barcellona nel 2010 e negli ottavi contro il Valencia nel 2007.

Foto: Twitter F.C. Inter