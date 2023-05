Inter, chiesto lo spostamento della gara con l’Atalanta. Al momento la Lega dice no

Polemiche per quanto riguarda la data scelta per la disputa di Inter-Atalanta, con i nerazzurri di Inzaghi che dovranno scendere in campo sabato sera,il 27 maggio, solamente 72 ore dopo la finale di Coppa Italia. Il dg Marotta, in una intervista uscita stamane sulla Gazzetta, aveva parlato di una scelta che mina l’incolumità dei calciatori. Secondo Calcio e Finanza la scelta di sabato sera, è espressamente legata a diritti televisivi.

L’alternativa, come richiesto anche dall’AD nerazzurro Giuseppe Marotta, sarebbe stata uno spostamento dell’incontro di campionato a lunedì sera, il 29 maggio, con calcio d’inizio alle 20.45. Questa decisione rimane in capo alla Lega, ma secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’organismo presieduto da Lorenzo Casini non ha avvallato questa idea dal momento in cui risulterebbe complicato attendere fino a martedì mattina per la compilazione del calendario dell’ultima giornata di campionato.

Foto: Instagram Inter