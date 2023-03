Inter chiamata all’impresa al do Dragão: il Porto ha un feeling positivo con le italiane

L’Inter di Simone Inzaghi si gioca molto questa sera al do Dragão contro il Porto in Champions League. I nerazzurri partono dal vantaggio ottenuto grazie al trionfo casalingo. Vittoria di misura a San Siro (1-0) che permette al club meneghino di poter amministrare almeno un po’, provare ad attendere e ripartire. Il passaggio del turno è quasi d’obbligo per il tecnico, che sta pagando un cammino tutt’altro che entusiasmante in Serie A: secondo in classifica con 50 punti in 26 partite, tante le 8 sconfitte accumulate fin qui. Il Napoli primo dista 18 punti e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è tutt’altro che certa e blindata. Inseguono Lazio, Milan e Roma, il tutto nell’arco di tre punti e una tra queste – ad oggi – dovrà restare fuori, a meno che la Juventus o l’Atalanta rientrino in gioco e complichino ancor di più la questione. Ritornando alla Champions, vincere al do Dragão è un’impresa per pochi. Feeling particolarmente positivo per i lusitani contro le squadre italiane, solo quattro vittorie nel caldo fortino del Porto per le compagini della nostra Serie A. La musica cambia e diventa peggiore quando si parla di sfide ad eliminazione diretta: il bilancio dei Dragoes è di otto vittorie e quattro sconfitte, con striscia aperta di tre successi. Mai l’Inter ha superato il Porto in trasferta, tutti i successi dei nerazzurri sono arrivati a San Siro. La tendenza è da invertire, così come è da fronteggiare la forte predisposizione del club portoghese alla competizione europea. Basti pensare che l’Inter non supera gli ottavi di Champions League dal 2011, mente la squadra allenata da Conceição ha raggiunto i quarti nel 2021, quando agli ottavi eliminò la Juventus.

Foto: Instagram Inter