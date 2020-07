Inter, che crollo! Il Bologna la ribalta in 10, decisivo Barrow

Musa Barrow ha regalato i tre punti al Bologna. Negli ultimi venti minuti della gara disputata a San Siro, gli uomini di Mihajlovic sono stati abili a ribaltare in 10 uomini (a causa dell’espulsione di Soriano) una gara che sembrava tutt’altro che semplice. L‘Inter era passata in vantaggio nella prima frazione grazie ad una rete di Lukaku, al minuto 22.

I nerazzurri non sono stati abili a trovare la rete del raddoppio che avrebbe permesso loro di chiudere i conti. Eriksen e compagni hanno mandato in fumo occasioni da rete nitide. Da segnalare anche un rigore fallito da Lautaro Martinez, che continua a non trovare la via della rete.

Al minuto numero 74 Juwara ha trovato la rete del pareggio. Sei minuti dopo ci ha pensato invece Barrow a completare la rimonta. Tra una rete a l’altra, Antonio Conte ha perso Bastoni, espulso (secondo giallo) per un fallo tattico a centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Bologna