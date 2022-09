Inter, c’è sempre lo zampino di Lautaro: l’argentino mette nel mirino Barella e Ibrahimovic. Il dato

In occasione del derby contro il Milan, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi non potrà contare su Romelu Lukaku. Toccherà a Lautaro Martinez prendere le redini dell’attacco nerazzurro. E i dati che lo hanno per protagonista sono particolarmente rassicuranti. L’argentino, infatti, ha preso parte a una rete in ciascuna delle quattro sfide giocate di campionato (tre gol, un assist). In questo senso, solamente Ibrahimovic e Barella hanno fatto meglio. Entrambi sono stati in grado di partecipare attivamente a una marcatura in ognuna delle cinque partite di una stagione di Serie A, con l’Inter, dal 2004/05 in poi.

Foto: Twitter Inter