Inter, Casadei in partenza per Londra: “Chelsea, sono pronto”

Cesare Casadei in partenza per Londra. Un’anticipazione del 6 agosto che a breve si trasformerà in un’ufficialità. L’ormai ex centrocampista dell’Inter è pronto a lasciare l’Italia per approdare in Inghilterra, dove lo attende mister Tuchel. Il Chelsea ha pagato 15 milioni più 5 di bonus per convincere l’Inter a rinunciare al talento italiano classe 2003. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a fcinter908.it prima della partenza per Londra: “Emozionato? Si. Pronto a cominciare questa avventura con il Chelsea? Sono sempre pronto”.

Foto: Instagram Casadei