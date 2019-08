Inter, cambio last minute: in campo Ranocchia dal 1′ al posto di De Vrij

Cambio last minute nella formazione dell’Inter a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Lecce: rispetto a quanto comunicato nelle scelte ufficiali, in difesa non ci sarà Stefan De Vrij, che ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento. Al posto dell’olandese ci sarà Andrea Ranocchia dal 1′.

Foto: Twitter personale Ranocchia