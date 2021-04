Inter-Cagliari e Verona-Lazio: i problemi tecnici e le scuse di Dazn

Oggi non è stato un gran giorno per Dazn. Prima Inter-Cagliari e poi Verona-Lazio hanno avuto dei black-out che non ha reso possibile la corretta visione delle partite sull’app. Ma sono arrivate prontamente le scuse e il chiarimento del problema: “C’è stato un fallimento dell’autenticazione di un partner esterno. Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto nel corso della visione delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio – ha comunicato Dazn con una nota all’Ansa – il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità”.