Inter, buone notizie per Vidal: solo una contusione

Buone notizie per l’Inter. Il problema al piede che ha costretto Arturo Vidal a lasciare il campo in barella nel corso di Paraguay-Cile, non preoccupa l’Inter. Secondo quanto riporta ADN Deportes, lo staff medico dell’Inter avrebbe ricevuto rassicurazioni direttamente dai colleghi della nazionale cilena, assicurando che il centrocampista avrebbe lamentato “solo una leggera contusione“.

Foto: Instagram personale