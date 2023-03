Inter, buone notizie per Inzaghi: Skriniar parzialmente in gruppo

Buone notizie per Simone Inzaghi: Milan Skriniar e Joaquin Correa potrebbero recuperare in vista del Porto. I due si sono infatti allenati in gruppo, seppur parzialmente, e proveranno a essere a disposizione del tecnico nerazzurro in vista della sfida di Champions di martedì sera. Ci sarà ancora un allenamento, in programma per domani mattina, per valutare le condizioni dei due calciatori prima della partenza per il Portogallo.

Foto: Instagram skriniar