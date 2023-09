Inter, buone notizie dalla Colombia: Cuadrado si è allenato in gruppo

L’Inter sorride grazie alle notizie che provengono da Santiago del Cile, dove la Colombia è impegnata a preparare la partita contro il Cile, che giocherà mercoledì alle 2.30 italiane. Secondo quanto riportato da Caracol, Juan Cuadrado si è allenato regolarmente in gruppo. Rimane dunque da capire se in nazionale verrà impiegato dal primo minuto, se sarà utilizzato a gara in corso o se gli verrà comunque concesso un turno di riposo. Simone Inzaghi intanto osserva con attenzione a pochi giorni dal derby contro il Milan.

Foto: Instagram Inter