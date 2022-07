Inter, buona la prima. Battuto il Lugano 4-1. Doppietta per Lautaro Martinez

Allo stadio di Cornaredo di Lugano, buona la prima per l’Inter, che batte 4-1 il Lugano.

Subito in forma Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e ottima l’intesa con Lukaku, schierato subito dall’inizio e con Mkhitaryan alle loro spalle.

Al 16′ e al 73′ le reti del “Toro”. A sbloccare la gara è stato capitan D’Ambrosio al 3′. La rete del 3-0 momentanea con Correa.

Per gli elvetici, il gol della bandiera di Casciato. Bene l’Inter, da rivedere Onana, ma i nerazzurri partono con in Lautaro in grande spolvero.

Foto: twitter Inter