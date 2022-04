Inter, Brozovic lavora in gruppo e vede la Juve. de Vrij ancora a parte

E’ arrivato il report dell’allenamento odierno dell‘Inter ad Appiano Gentile.

Buone notizie per Simone Inzaghi che ha visto Marcelo Brozovic aggregarsi al gruppo. Il centrocampista croato, dopo giorni di lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio al polpaccio destro, è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo e quindi va verso la convocazione e la presenza in campo dal 1′ nella sfida contro i bianconeri. de Vrij, reduce da una distrazione muscolare al polpaccio sinistro, ha lavorato ancora a parte e quindi resta in dubbio.

Foto: Twitter personale