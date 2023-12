Inter-Bologna da record: è la gara di ottavi di finale di Coppa Italia con più spettatori di sempre

Nuovo record in Coppa Italia, fatto registrare dallo stadio Meazza in San Siro. Con i 63.519 spettatori presenti a Inter-Bologna è l’ottavo di finale di Coppa Italia con più presenze nella storia della Coppa Italia. Il dato ufficiale è stato comunicato pochi minuti fa dalla società nerazzurra. Il record precedente era di 60.334 spettatori, fatto registrare all’Olimpico in occasione di Roma-Genoa della scorsa stagione.

Foto: twitter Inter