Inter: Betsson.sport sarà main sponsor

Il brand Betsson.sport starebbe presto per diventare il main sponsor dell’Inter neo campione d’Italia. Infatti secondo quanto riporta Calcio e Finanza il club meneghino ha già incassato dalla piattaforma di infotainment una parte dei ricavi previsti. Il tutto sarebbe emerso in seguito alla pubblicazione dell’ultima trimestrale di Inter Media e Communication, ovvero la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor della società. Infatti a quanto si apprende l’aumento degli afflussi è stata guidato da “depositi per 14,0 milioni di euro ricevuti nel Q3 23/24 relativi a un nuovo accordo di sponsorizzazione, efficace a partire dalla prossima stagione sportiva 24/25″. Si legge che la frase suddetta farebbe riferimento ad un anticipo dell’accordo con la società Betsson.sport. L’accordo permetterebbe al club nerazzurro all’incirca trenta milioni di euro annui, il tutto dopo la conclusione dell’accordo con Paramount+.

Foto: instagram Inter