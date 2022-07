Inter, Bellanova al Coni per l’idoneità sportiva. Le sue prime parole. Il video

Dopo le visite mediche svolte in mattinata, Raoul Bellanova è arrivato al centro CONI a Milano per l’ottenimento dell’idoneità sportiva, ultimo tassello prima della firma con l’Inter. Prima dell’ingresso negli uffici per le ultime visite, l’ormai prossimo acquisto nerazzurro si è prestato ad alcuni selfie coi tifosi presenti e ha risposto anche ad alcune domande, sul suo stato d’animo, dicendo: “Sono contentissimo di essere all’Inter, sono interista sin da bambino”, le sue parole al momento dell’arrivo.