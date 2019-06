Inter, Bastoni: “Voglio restare, partirò in ritiro con i nerazzurri”

Intercettato da TMW fuori la nuova sede dell’Inter, il difensore Alessandro Bastoni ha parlato del suo futuro, ribadendo molto chiaramente la voglia di restare in nerazzurro. ““Partirò in ritiro con l’Inter. Mi prenderò una settimana visto che è finito l’Europeo e poi vediamo. Parma o Cagliari? Io penso all’Inter, perché sono un giocatore di questa squadra. Staccherò qualche giorno perché sono due anni che non ho vacanze. Conte? Ha mentalità vincente che saprà portare anche a Milano. Voglio provare fino alla fine a giocarmi le mie possibilità qui. Posso solo imparare da Skriniar e Godin, in sede ho voluto ribadire che per me è un sogno giocare nell’Inter”.

Foto YouTube Vivo Azzurro