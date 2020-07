Continua l’emergenza difesa in casa Inter: infatti, se da un lato Antonio Conte contro l’Hellas Verona ritroverà Milan Skriniar – che oggi ha scontato l’ultima giornata di squalifica – dall’altro, Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio non saranno presenti. Infatti, il primo è stato espulso mentre il secondo, che era in diffida, è stato ammonito.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter