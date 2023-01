Inter, dopo Skriniar un altro giocatore salterà la sfida con la Cremonese

Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, per il 20° turno del campionato di Serie A, dovrà fare a meno di due pilastri: ovvero Milan Skriniar e Nicolò Barella. Entrambi i calciatori dunque salteranno la prossima giornata di campionato contro la Cremonese. Il centrale slovacco è stato espulso contro l’Empoli, per il centrocampista invece è arrivato il cartellino giallo ed era in diffida.

Foto: Instagram skriniar