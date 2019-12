Inter-Barcellona, le ultimissime sulle probabili formazioni

Stasera alle 21:00 andrà in scena a San Siro l’importantissima sfida tra l’Inter e il Barcellona, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sono attualmente al secondo posto in classifica a pari punti con il Dortmund, ma l’Inter gode del vantaggio negli scontri diretti contro il club tedesco e si qualificherebbe anche in caso di pari punti. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Conte dovrà fare ancora a meno di Sensi, Barella e Gagliardini, e quindi schiererà gli unici tre centrocampisti rimasti: Borja Valero, Vecino e Brozovic. Nessun cambio, dunque, rispetto alla partita di venerdì contro la Roma. Candreva non è al 100% dopo l’infortunio alla schiena accusato nell’ultima gara di campionato, in caso di forfait pronto D’Ambrosio sul lato destro, a sinistra ballottaggio aperto tra Lazaro e Biraghi. In attacco agirà la solita coppia Lukaku-Lautaro, in difesa restano intoccabili Godin, De Vrij e Skriniar davanti a capitan Handanovic. Valverde, già certo del primo posto, ha scelto di non convocare Messi e Piqué, e dovrebbe lasciare in panchina altri big come De Jong, Busquets e Suarez. Restano indisponibili Dembelé, Jordi Alba, Semedo e Arthur. A seguire le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio (Candreva), Brozovic, Vecino, Borja Valero, Lazaro (Biraghi); Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

Barcellona (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Vidal, Rakitic, Aleñá; Perez, Griezmann, Ansu Fati. Allenatore: Valverde.

Foto: Telegraph