Inter-Barcellona, i convocati di Valverde: resta a casa Messi

Lionel Messi non è presente nella lista dei convocati del Barcellona per la gara di domani in Champions League con l’Inter a San Siro. Questo l’elenco completo scelto da Ernesto Valverde:

Portieri: Ter Stegen, Neto

Difensori: Todibo, Lenglet, Wague, Umtiti, Junior Firpo, Pena, Arauco, Morer

Centrocampisti: Rakitic, Busquets, Alena, De Jong, Vidal, Puig

Attaccanti: Suarez, Griezmann, Perez, Ansu Fati

Foto: Liga Twitter