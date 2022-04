Inter avanti all’intervallo: il gol è di Brozovic

È una conclusione potente e precisa di Brozovic a permettere all’Inter di andare in vantaggio al termine del primo tempo del match contro lo Spezia. Una frazione caratterizzata da ritmi non altissimi, in particolar modo nei primi venti minuti, ma la rete al 31′ del centrocampista ha alleggerito la compagine allenata da Inzaghi, che ha prodotto manovre più fluide e insidiose. Spezia compatto ma, al momento, poco pericoloso (da segnalare un solo tentativo, al 6′, di Gyasi, ma Handanovic non si è fatto sorprendere dal tentativo di scavetto dell’attaccante).

Foto: Twitter Inter