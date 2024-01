Inter avanti a Firenze 1-0: decide Lautaro Martinez. Proteste viola

L’Inter conduce 1-0 a fine primo tempo a Firenze. Decide un gol del solito Lautaro Martinez che insacca di testa dopo 14 minuti, sfruttando un calcio d’angolo di Asllani. Gara aperta però, bella Fiorentina, che ha comunque impegnato la compagine nerazzurra. Gol annullato a Nzola dopo pochi minuti per un fuorogioco dell’ attaccante. Fiorentina che ha sfiorato il pareggio al 32′ con Bonaventura, prodogioso intervento di Sommer su un suo tiro a botta sicura. Dal calcio d’angolo susseguente, enormi proteste viola per un calcio di rigore, con Bastoni che effettivamente cintura un calciatore viola e lo trattiene, ma anche l’intervemto del VAR fa proseguire.

Inter che in ripartenza è devastante. Thuram cade poco prima di battere a rete, incoampando da solo. Nel finale, chance ancora per Nzola , ma l’Inter si salva e chiude avanti 1-0 il primo tempo al Franchi.

Foto: twitter Inter