Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

Sfida da non perdere quella che mette di fronte Inter e Atalanta a San Siro per la penultima giornata di campionato. Padroni di casa freschi vincitori della Coppa Italia e ospiti carichi per trovare un piazzamento europeo. Queste le scelte dei due tecnici:

INTER (3-5-2) : Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.

Foto: Twitter ufficiale Inter