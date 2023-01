Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

Si è chiusa la finestra di calciomercato invernale italiana, ed è subito tempo di tornare in campo. Alle 21 scenderanno in campo, a San Siro, Inter e Atalanta per i quarti finale di Coppa Italia. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

Inter (3-5-2): Onana: Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2) Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Boga; Zapata. All. Gasperini.