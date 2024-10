Inter, Asllani si allena a parte con l’Albania. Ma le sue condizioni non preoccupano

Problemi, non gravi, in casa Inter. Come emerso dal comunicato ufficiale della Federcalcio albanese, Kristjan Asllani si è allenato a parte a causa di problemi muscolari, ma domani dovrebbe già rientrare in gruppo. Le sue condizioni non preoccupano: il centrocampista, salvo sorprese, dovrebbe giocare i match contro Repubblica Ceca e Georgia.

Questa la nota:“Kristjan Asllani e Myrto Uzuni hanno problemi muscolari e si sono allenati a parte. Entrambi i giocatori sono monitorati dallo staff medico della Nazionale e domani dovrebbero rientrare nel gruppo”.

Foto: Instagram Inter