Inter, Asllani ko. Il centrocampista non sarà presente contro il Frosinone

Defezione dell’ultimo minuto in casa Inter: il centrocampista Kristian Asllani non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro il Frosinone a causa di un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra. Lo fa sapere l’Inter con una nota ufficiale.

Foto: Instagram Inter