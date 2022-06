Giornata di arrivi in casa Inter. Dopo Romelu Lukaku, è il turno di Kristjan Asllani. Il centrocampista ha svolto le visite mediche questa mattina all’Humanitas, poi si è recato al CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Svolte le parti burocratiche, adesso è arrivato in sede dell’Inter pronto per porre la propria firma sul contratto che lo legherà alla società nerazzurra.

Foto: Instagram Asllani