Inter, approvato il bilancio 2020/21: perdita di 245,6 milioni

Con un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito ufficiale, l’Inter ha annunciato che i soci hanno approvato il bilancio dell’esercizio della stagione chiusa al 30 giugno 2021.

Questo il testo: “L’Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si è svolta tramite videoconferenza, ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2021, significativamente impattato per la sua intera durata dagli effetti della pandemia da Covid-19.

In tale contesto, l’esercizio ha registrato ricavi consolidati per € 364,7 milioni e una perdita pari a € 245,6 milioni. L’impatto del Covid-19 ammonta circa a € 110 milioni, di cui circa € 70 milioni riconducibili all’azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi e circa € 40 milioni alle riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e alla contrazione del business dei partner. A questi si sono aggiunte perdite per ulteriori € 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi.

Giunti a scadenza sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale di F.C. Internazionale Milano S.p.A., sono stati quindi rinominati per il triennio 2021-2024”.

Foto: Logo Inter