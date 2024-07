Inter, apprensione per Buchanan: si infortuna in allenamento. Le prime impressioni

C’è apprensione per le condizioni di Tajon Buchanan, impegnato in Copa America con il Canada. Infatti l’esterno classe 1999 ha subito un importante infortunio alla gamba durante un allenamento con il Canada in vista del prossimo impegno di Copa America, con ogni probabilità per lui il torneo è finito. Di seguito il comunicato:

“Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

Foto: instagram Buchanan